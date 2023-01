Konzept verabschiedet Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in Heiligenhaus startet

In anderthalb Jahren wurde in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren an verschiedensten Maßnahmen für den Klimaschutz und somit die Treibhausgasreduktion in Heiligenhaus gearbeitet. Am 14. Dezember vergangenen Jahres hat der Rat der Stadt das Konzept beschlossen und somit den Weg geebnet für eine erfolgreiche Umsetzung in den kommenden Jahren. In den kommenden Tagen können die Heiligenhauser das komplette Konzept auf der Homepage der Stadt nachschauen.