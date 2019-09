Heiligenhaus : Die Turner löschten einst auch Brände

Viel Prominenz war beim TVH-Jubiläum (v.l.): Michael Beck, Michael Nink, Barbara Nakelski, Thomas Hendele und Manfred Kund. Foto: RP/Fries, Stefan (frs)

Heiligenhaus Der Turnverein Heiligenhaus (TVH) schaute am Samstag auf eine lange und bewegte Vereinsgeschichte zurück.

1869 war in in Heiligenhaus wohl ein ausgesprochen günstiges Jahr für Vereinsgründungen. Was die Gründer der freiwilligen Feuerwehr und des Turnvereins sich vielleicht insgeheim erträumt, aber wohl nicht zu hoffen gewagt haben: Dass beide Vereine auch 150 Jahre später noch das Stadtbild prägen – und das Jubiläum des damaligen Gründergeistes feiern werden.

Nachdem die Feuerwehrleute das in diesem Jahr bereits getan haben, reihten sich auch die Turner am Samstag mit einem regelrechten Feiertag an der Hülsbecker Straße ein.

Info Das Angebot des TVH Die Kursübersicht des TVH beinhaltet Eltern-Kind-Turnen, Bewegung und Spiel für Drei- bis Fünfjährige, Damengymnastik, Cardio-Fit-Boxen, Volley- oder Basketball, Nordic Walking, einen Lauftreff und auch Kanufahren und Stand-Up-Paddling. Weitere Informationen zum Bewegungsangebot unter www.tv-heiligenhaus.de.

Auftakt war eine Feierstunde im Club, in der TVH-Vorsitzender Michael Nink, Bürgermeister Michael Beck und Landrat Thomas Hendele vor zahlreichen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern die Feierlichkeiten eröffneten, bevor es am Nachmittag – natürlich – ein Bewegungsprogramm gab, aber auch Besuch vom Clown und ein offenes Singen mit den Chef-Rudelsängern Lothar Meunier und Lutz Strenger, abgerundet von einer Party.

Vor allem aber gab es Zeit für einen Rückblick auf 150 Jahre. Neben einer Bildershow erinnerte auch der Vorsitzende Nink in seiner Rede an eine Zeit, in der Vereinsgründungen tatsächlich Hochkonjunktur hatten. „Die industrielle Revolution war im vollen Gange und es ergaben sich neue Formen des Zusammenlebens. Die Familie war nicht mehr das Zentrum des Lebens und die Menschen lebten in Städten, wo Arbeit zu finden war.“

Vereine nahmen das Bedürfnis nach Gemeinschaft auf und bildeten eine neue Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens. So wurde 1869 der Turnverein im Gasthaus „Im Reh“, dort wo heute die Buchhandlung zu finden ist, gegründet.

Doch schnell zieht der Verein mit anfangs 20 Mitgliedern ins Gasthaus „Zur Krone“, gegenüber dem ehemaligen Haus der Kirche, wo auch die Freiwillige Feuerwehr gegründet wurde.

„Zu Anfang waren der Turnverein und die Feuerwehr nicht zu trennen“, sagt Nink. Im Hof der Gaststätte steht deswegen nicht nur ein „Steigerturm“ der Feuerwehr, sondern bald auch ein Reck und ein Barren, jeweils aus Holz. Es prägte sich der Begriff „Turner-Feuerwehr“.

Es folgen eine Reise durch viele Räumlichkeiten und später dann Sporthallen (Die erste Gemeindeturnhalle öffnet 1909) und neue Abteilungen, wie 1886 das Fechten.

Im Jahre 1894 spalteten sich nach Missstimmungen im Verein 20 Turner ab, die anschließend den TuS Hetterscheidt gründeten. Beide Vereine überstehen zwei Weltkriege, und der Turnverein prägt auch den sportlichen Austausch mit den Partnerstädten.

Heute sieht der TVH sich einer veränderten Vereinslandschaft gegenüber. Nach einem Mitglieder-Hoch von einst über 1.000 Mitgliedern, sind es heute etwa 620. Dahinter steckt das hohe Engagement der Mitglieder, ohne das das Angebot und auch die Feierlichkeiten schlicht nicht möglich wären.

Die Kinder- und Jugendarbeit sei heute wichtiger denn je. „Bewegung reinbringen, wo sonst keine ist“, ist dabei das inoffizielle Motto. In Zeiten, wo schon Kinder viel Zeit vor Bildschirmen verbrächten, „ist es unser Ziel, Kindern beizubringen, wie man sich richtig bewegt.“