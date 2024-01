TV Grün-Weiß Heiligenhaus Vereinsjubiläum startet mit Rock-Konzert

Live Cover-Rock mit der Band „intune“ erwartet Musikbegeisterte am Samstag, 27. Januar, ab 19 Uhr im Clubhaus des TV Grün-Weiß an der Parkstraße 40 in Heiligenhaus. Mit diesem Konzert startet der Verein in sein Jubiläumsjahr. Der Verein wird nämlich 75 Jahre alt.