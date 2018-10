Heiligenhaus: Treffen der Ehrenabteilungen

Ehrenabteilungen im Kreis Mettmann : Feuerwehr blickt in die eigene Geschichte zurück

Die Feuerwehr Heiligenhaus war Gastgeber. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus Beim jährlichen Treffen der Ehrenabteilungen aller Feuerwehren im Kreis Mettmann trafen sich rund 100 Altgediente unter dem Dach der Heiligenhauser Feuerwehr.

Bei der Traditionsveranstaltung geht es zum Feuerwehrgeschichte und -zukunft gleichermaßen. Einleitende Worte fand neben dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus, Heinz Peter Schreven, auch Kreisbrandmeister Torsten Schams. In seiner Rede lobte er die Leistungen der Anwesenden Kameraden für die nachfolgenden Generationen: „Ihr habt in eurer Zeit die Pfähle für die Feuerwehren, wie wir sie heute kennen, in den Boden gerammt. Dafür spreche ich euch meinen Dank aus.“ Schams informierte über aktuelle Vorhaben des Kreises wie die neue Kreisleitstelle und das Feuerwehrübungszentrum..

Der ehemalige stellvertretende Leiter der Feuerwehr Monheim, Herbert Tintelott, stellte sich im Alter von 87 Jahren noch einmal ans Rednerpult. Er erinnerte sich in einem Kurzvortrag an einen Großbrand in Monheim, bei dem 1980 insgesamt vier Menschen starben. Damals gab es bei einer ortsansässigen Firma eine schwere Explosion in einem Metallverarbeitungsbetrieb. „Wir wussten nur, dass es eine Fabrik ist. Was die herstellen, was wir dort finden - all das wussten wir nicht“, erklärte Tintelott die Schwierigkeiten des Einsatzes.

Aus Köln war der Fachberater Feuerwehrgeschichte des Verbandes der Feuerwehren in NRW, Bernd Klaedtke, angereist. Klaedtke warb für das landesweite Fachforum Feuerwehrgeschichte, an dem jeder Interessierte teilnehmen kann und soll. Auf Landesebene existiert dieses Forum als Netzwerk von Feuerwehrhistorikern, -sammlern und -begeisterten. Viele Veranstaltungen dieses Forums, so beispielsweise die Oldtimer-Sternfahrt und eine Tauschbörse, fanden ebenfalls schon in Heiligenhaus statt.

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Heiligenhaus, Nils