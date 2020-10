Entscheidung in Heiligenhaus unumgänglich : Traurige Heljens-Jecken sagen Session ab

Heiligenhaus Schweren Herzens verkündeten die Heljens-Jecken und Bürgermeister Michael Beck offiziell das Aus für die Karnevalssession 2020/2021. Die Begründung lautet schlicht: „Wir können diese Verantwortung nicht tragen.“

Kein Nelkensamstagsumzug, kein Sitzungskarneval in der närrischen Aula und auch der Hoppeditz wird einfach weiter schlafen. Was in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts noch keinen Heiligenhauser mit der Wimper zucken ließ, weil es all das in der Stadt eben nicht gab, wird in der kommenden Session zu einem echten Trauerspiel: Schweren Herzens sagen die Heljens-Jecken gemeinsam mit Bürgermeister Michael Beck die Karnevalssession 2021 ab.

„Mit der Pandemie-Entwicklung im Blick haben wir uns schon vor der Ministeriums-Entscheidung in Düsseldorf im September zusammen gesetzt und uns darüber unterhalten, wie der Karneval in Heiligenhaus aussehen könnte“, sagt Bürgermeister Michael Beck. „Aber bei den aktuellen Zahlen, die wieder so hoch sind wie zuletzt im April, sind karnevalistische Veranstaltungen dieser Art, gemäß der Corona-Schutzverordnung nicht durchführbar.“ Keine leichte Entscheidung auch für die ehrenamtlich geführte Karnevalsgesellschaft der Heljens-Jecken, die aus Heiligenhaus innerhalb von sechs Jahren eine feine Perle des Karnevals gezaubert hat. Mit 10.000 Besuchern zum ersten Nelkensamstagsumzug seit Jahrzehnten war das Erwecken der Jecken im Jahr 2015 hier im Niederbergischen offenbar sehnlichst erwartet worden. Mit der Absage des kommenden Session erfährt die Karnevalsbegeisterung und ein ganzer Fächer an nun wegfallenden Veranstaltungen einen Dämpfer. „Wir als ehrenamtlicher Verein können die Verantwortung einfach nicht tragen“, sagt die 1. Kassiererin Heike Kulow. Es sei für den 149-Köpfe-starken Verein schlicht nicht leistbar, die Auflagen einhalten zu können. Zum Beispiel ein Schunkel- und Alkohol-Verbot. „Wer soll das alles kontrollieren?“ Für ihren Vorstandskollegen Hans-Werner Bazzanella ist ebenso klar, dass eine Sitzung in der Aula oder ein Zug mit Abstandsregelungen einfach nicht vorstellbar seien. Auch Rechenspiele über Besucherzahlen zum Beispiel in der Aula gehen nicht auf. Der designierte Pressesprecher Dieter Düllmann fasst es kurz und bündig zusammen: „Corona zwingt den Heiligenhauser Karneval in die Knie.“ Und so saß das sonst so jecke Dreigestirn mit hängenden Köpfen dem Bürgermeister und der Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung, Kerstin Ringel, gegenüber, um die traurige Nachricht zu verkünden. Dem Bürgermeister ist dabei wichtig, dass man in der Entscheidungsfindung an einem Strang ziehe, dabei gehe es auch um Planungssicherheit für alle Beteiligten. „Wir wissen ja, dass die Heiligenhauser sich eigentlich auf den Karneval freuen“, sagt Kulow. Und so habe die Entscheidungsfindung über Wochen für unruhige Nächte gesorgt, immer auch mit der Hoffnung auf Besserung. „Was möglich gewesen wäre, hätte mit dem, was wir kennen aber einfach nichts zu tun“, so der Bürgermeister. „Fehlen wird der Trubel“, sagt Bazzanella, weil, das fügt Düllmann an, „alle mit Herzblut dabei“ seien. Das Vereinsleben schlafe derzeit, auch die regelmäßigen Zusammenkünfte fallen aus. Nur eins hellt die Minen der der Karnevalisten dann doch für einen Moment auf: Die Ideen, die sie für ihr „Comeback“ nach der überstandenen Pandemie haben und die jetzt Zeit haben, zu wachsen. Und: Die sechsköpfige Tanzgarde, die dank eigenem Hygienekonzept, regelmäßig mit einem Trainer probt und mit Videos an den Vorstand dann doch für das bekannte jecke Funkeln in den Augen sorgt.