Heiligenhaus : Trauer um den großen Naturkundler Hans Schöttler

Heiligenhaus Er machte nicht gern viel Aufhebens. Schon gar nicht um sich selbst. Hans Schöttler stellte immer den Naturschutz in den Fokus. Und das vor allem mit beherztem Handeln statt nur darüber zu reden. Für wie viele Fledermäuse das Badezimmer unter seinem Dach zur Kinderstube geworden ist?

Hans Schöttler war Stadtbeauftragter des Naturschutzbundes (NABU), sein Engagement für Fledermäuse brachte ihm den liebevollen Spitznamen „Batman“ ein. Legendär sind die von ihm geführten „Batnights“, die Fledermaus-Nächte rund um den Stauteich, gewappnet mit Fledermausdetektor gab es viel Wissen über die in Europa verkannten Tiere. „Ihren negativen Ruf haben die Fledermäuse nicht verdient“, fand er. Es war aber nur eins von vielen Themen aus dem Umweltschutz, das ihn umtrieb, er war als sachkundiger Bürger in der politischen Ausschussarbeit, initiierte den städtischen Kopfweidenschnitt in Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr und nicht zuletzt aufgrund seines Engagements gehört der Steinbruch in der Hofermühle zu den bestuntersuchtesten in NRW. Allen voran war es aber sein Ansinnen, seine eigene Begeisterung für die Natur, die ihn schon seit Kindertagen prägte, an junge Menschen weiter zu geben. 2008 erhielt er für dieses Engagement den Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes. „Er kann Menschen für die Natur begeistern“, sagte die stellvertretende Vorsitzenden der Landschaftsversammlung Corinna Beck damals in ihrer Laudatio. Beim regelmäßigen NABU-Stammtisch sprach er über spannende Themen, blieb aber stets kritisch: Naturschutz werde für viele erst dann interessant, wenn man direkt betroffen ist. „Wenn vor der eigenen Haustür gebaut werden soll, dann wird der Nabu gerufen, damit wir Gründe finden, um den Bau zu verhindern“, kommentierte er. 1951 ist Heiligenhaus für ihn zur Heimat geworden. „Aus einem Dorf hinterm Deich“ sei er damals als 15-Jähriger ins Niederbergische gekommen. Erste Station des angehenden Feinmechanikers: ein Lehrlingsheim.Facharbeitermangel bot ihm Chancen, die er nutzte. Es folgten Jahre auf der Ingenieurfachschule in Wuppertal. Und 44 Jahre „in der Fabrik“, zuletzt in leitender Position. Gemeint ist die AEG. Hans Schöttler verstarb am 8. August im Alter von 84 Jahren.