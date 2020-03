Heiligenhaus : Trauer um Alice Thormählen

Heiligenhaus DIe Mäzenin und Grande Dame der heimischen Unternehmerschaft starb im Alter von 91 Jahren.

Kerngedanke : „Hierbei denken wir besonders an die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bereit sind, in Eigeninitiative an sich zu arbeiten.“

Ursprünglich habe sie, die Tochter einer Belgierin, die an einem Karfreitag geboren wurde, Sprachen studieren wollen, doch kurz nach dem Krieg bekommt sie keinen Studienplatz. Sie arbeitet erst einmal in der Schweiz und in Frankreich, bevor sie auf Wunsch ihres Vaters Ernst Woelm in der Buchhaltung seiner Firma „Hespe & Woelm“ einspringt. In den 50er Jahren wird sie sie Firmenchefin von „Teleflex“ und damit zur Exotin in einer Männerdomäne. Zur Seite steht ihr ab 1962 ihr Mann. Eigentlich ein gelernter Hotelier, der mit 28 Jahren noch einmal eine Grundausbildung absolviert und Meister wird. Beide packten auch selbst mit an, wo immer es notwendig war – ihre Mitarbeiter werden später noch in höchsten Tönen von ihren Chefs sprechen.