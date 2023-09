Musikfestival in Heiligenhaus Transferbusse für Besucher des Viertelklang-Festivals

Am 21. Oktober fährt der Bus dann die Viertelklangstadt-Heiligenhaus an. Los geht es um 17 Uhr am Busparkplatz an der Stadthalle (Bahnhofstraße) in Wuppertal-Elberfeld, wieder mit Zwischenhalt beim Forum Niederberg in Velbert. Die Fahrt endet am Waldhotel (Nordring/Parkstraße). Zurück nach Wuppertal geht es dann um 23 Uhr von der Haltestelle am Rathausplatz.