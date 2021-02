Kostenpflichtiger Inhalt: Heiligenhaus: Beobachtungstipps für Geduldige : Seltenes und Seltsames aus dem Stadtwald

Förster Hannes Johanssen kümmert sich ganz nebenbei auch um einen sehr besonderen Tierpark am Waldmuseum. ers gibt dort lebensgroße Tier-Foto-Modelle. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Es dürfte ein Alleinstellungsmerkmal sein: Am Waldmuseum ist die Heiligenhauser (Wild-)Tierwelt in Foto-Modellen zu beobachten. Für Geduldige gibt es allerdings auch Seltenes in freier Natur zu finden. Sogar in der Stadt.