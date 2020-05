Heiligenhaus : THW-Helfer im Einsatz an der Friedhofsallee

THW-Helfer im Einsatz an der Friedhofsallee

Die Experten sicherten ungenutzte Wohncontainer.

(RP) Rund 25 Einsatzkräfte des THW Heiligenhaus/Wülfrath haben die ehemalige Asylbewerber-Unterkunft an der Friedhofsallee abgesichert. Die Helferinnen und Helfer rückten bereits am vergangenen Wochenende mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Friedhofsallee aus.

Den Einsatz kommentieren die Helfer so: „Die Zusammenarbeit im Team funktioniert wirklich gut, es war ein langer Tag, aber heute haben die einzelnen Komponenten des Technischen Zuges perfekt ineinander gegriffen.“ Mit technischem Fachwissen und Spezialgerät leistet das THW seit vielen Jahren auch im internationalen Bereich schwerpunktmäßig technisch-logistische Hilfe. In den vergangenen sechs Jahrzehnten war das THW weltweit in mehr als 130 Ländern bei humanitärer Soforthilfe, Projekten und Hilfsgütertransporten im Einsatz. Der Ortsverband Heiligenhaus/Wülfrath besteht aus einem Technischen Zug mit zwei Bergungsgruppen, einer Fachgruppe Notversorgung und einem Zugtrupp.