Spende für den Unterricht : Thormählen-Stiftung unterstützt Gesamtschule

Heiligenhaus Zwei Klassen der Jahrgänge 9 und 10 werden mit Tablets für den digitalen Unterricht ausgestattet. Aus den Erfahrungen sollen Schlüsse auf den weiteren Einsatz in der Schule gezogen werden.

Die Geräte kommen in zwei Klassen im Jahrgang 9 und 10 zum Einsatz, in denen das digitale Lernen pilotiert werden soll. Die mit Pencils und Tastatur ausgestatteten Tablets sollen für die alltägliche Arbeit in den Klassen genutzt werden, so dass der Unterricht mit digitalen Lehrwerken, Unterrichtstools und Unterrichtsmanagmentsystemen getestet und pädagogisch wertvoll erprobt werden kann. Aus den beiden Klassen können dann Schlüsse für die nachhaltige Implementation in große Teile der Schule gezogen werden.