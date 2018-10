Heiligenhaus: Theatergruppe ZWAR startet durch

Heiligenhaus Aufgeführt wird das neue Stück der Laien-Theatergruppe ZWAR Anfang November in der Kant-Aula.

Das „Antik-Café“ an der Rheinlandstraße ist eigentlich viel zu gemütlich, um als verdächtiger Tatort gelten zu können. Wenn aber die Hauptdarsteller der Theatergruppe ZWAR mit ihrem Regisseur dorthin zum Frühstück kommen, sieht die Sache plötzlich etwas anders. Gut, wenn Räuber-Darsteller Armin Merta (mit Strumpfmaske überm Kopf und Pistole in der Hand) gleich lachend anmerkt: „Im Theater ist doch sowieso alles geschummelt.“ Anders gesagt: Hier ballert und droht niemand, die munteren Schauspieler sind gekommen, um ihr neues Stück vorzustellen.

Gar nicht geschummelt ist der Plan der Laienspieler-Gruppe: In der Kant-Aula zeigen sie am 3. und 4. November ihr frisch einstudiertes Stück „Stress im Champus-Express“ des Autors Bernd Spehling. Und darum geht es in den drei Akten der Krimikomödie: Ein Bordbistro wird überfallen. Der Plan: Kasse klauen und beim einzigen Zwischenhalt vor Wien verschwinden. Allerdings gibt es eine „Störung im Betriebsablauf“ – irgendwie fast wie im richtigen Leben. Für die Räuber nebst Beute folgt ein wahrer Spießrutenlauf nebst Versteckspiel – bis zur Ankunft in Wien. So viel verraten die Schauspieler vorab.