Heiligenhaus : Spenden sammeln rund um die Ostsee

HEILIGENHAUS Für Silke und Klaus Wohlgefahrt ist die Rallye „Baltic Sea Circle“ ein großes Abenteuer für den guten Zweck.

Mit ihrer Teilnahme sammeln sie dabei Spenden für den Essener Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, einem ehrenamtlichen Projekt, das Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch einmal Herzenswünsche erfüllt. „So konnten wir im letzten Jahr auch dem schwerkranken siebenjährigen Heiligenhauser Julius noch den Wunsch einer Zeppelinfahrt erfüllen“, sagt Wünschewagen-Koordinatorin Amelie Heckert. „ Oft wollen die Menschen auch einfach nur noch mal das Meer sehen.“ Ähnliches kennen auch die Taxi-Unternehmer Wohlgefahrt: „Wir haben oft Kunden, die wir beispielsweise zu schweren Behandlungen fahren und die uns dann oft von ihren unerfüllten Wünschen erzählen.“ Mit 75 Jahren starb dann auch Silke Wohlgefahrts Vater Herbert an Bauchspeicheldrüsenkrebs. „Dabei hatte er noch so viel vor“, weiß der Schwiegersohn. Es war der finale Impuls für das Paar die eigenen Träume nicht mehr auf die lange Bank zu schieben. Mit dem Baltic Sea Circle fanden sie durch Zufall das erste Projekt: „In kurzer Zeit viele Länder und viele Menschen kennen, das ist großartig“, finden die Abenteurer, die mit einem strahlenden Gesicht von ihren Plänen erzählen. Die langjährige Freundin Tina Schmidt aus Düsseldorf kann mit Kompass und Karte umgehen, ist sprachbegabt und überzeugt mit Teamfähigkeit, schon steht das Trio fest. Komplett ist das Team aber erst mit dem VW-Bus Caravelle T4, den sie in Erinnerung an den Vater Herbert genannt haben. Der Bulli, Baujahr 1996, 280.000 Kilometer auf dem Tacho, bekommt nun jedes Wochenende viel Aufmerksamkeit und Liebe, wie das Trio verrät. „Von außen ist er schon fit, jetzt geht’s an den Innenausbau“, sagt Silke Wohlgefahrt. Sponsoren aus der Region unterstützen die Fahrt auch mit Sachspenden, trotzdem „glüht die eigene EC-Karte“ dann doch noch regelmäßig, denn der Innenausbau steht an. Die Wunschliste, ein Autoradio zum Beispiel, ist noch lang. Am 15. Juni geht’s los, dann werden sie auch das Mitsommerfest in den nördlichen Breitengraden erleben und Rallye-bedingt auch so manche absurde Aufgabe erfüllen dürfen. Die Visa für alle Länder sind geklärt, ebenso wie alles Wichtige rund um Führerscheine und Zulassung. Am wichtigsten jedoch ist den Abenteurern das Spendenziel. Der Wünschewagen erfüllt die großen, aber auch die kleinen Wünsche von schwerkranken Menschen. Dahinter steckt ein Team von etwa 100 ehrenamtlichen Helfern, denn jede Fahrt braucht mindestens einen Rettungssanitäter und eine Pflegefachkraft an Bord. Auf insgesamt 400 Fahrten im Jahr begleiten sie Menschen zu ihren letzten Wünschen. „Oft wünschen sie sich, einfach noch mal nach Hause zu fahren. Besonders gerührt hat mich ein 33-Jähriger, der mit seinem dreijährigen Sohn noch einmal schwimmen gehen wollte“, sagt Amelie Hecker. Das ideale Spendenziel finden die Abenteurer, die von 15. bis 30. Juni unter der Startnummer 166 auf die große Reise gehen. Folgen kann man ihnen auf www.instagram.com/team_taxi_6666 oder auf www.facebook.com/taxi6666.de