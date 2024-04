Großveranstaltung in Heiligenhaus Tanzschule Heigl ist im Tanzfieber

Es ist ein großes Happening – nicht nur für die Augen und Ohren, sondern auch für den Gaumen. „Wir haben eine leckere Grillstation vor der Halle und eine Snackbar in der Halle. Man kann sich also jederzeit zurückziehen, um zu chillen“, so die Tanzschule Heigl. Es lohnt sich also für Groß und Klein diese Veranstaltung zu besuchen, tolle Shows auf der Bühne, viel Spannung und Emotionen sind den ganzen Tag über garantiert.