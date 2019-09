Heiligenhaus : Tanzschule schafft Bühne für die Besten

Heiligenhaus „Dance4Fans“: 700 Tänzer kommen zur Europameisterschaft wieder in die Kant-Aula. Jürgen Heigl organisiert das.

Es treten die Kids (7 bis 13 Jahren), die Junioren (bis 16 Jahre) und die Erwachsenen in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Die Lokalmatadoren der Tanzschule Heigl selbst werden mit 94 Tänzern in Gruppen und Solos antreten. Sie haben es mit ihren zahllosen Erfolgen längst geschafft, Heiligenhaus auf die Landkarten in dieser Tanz-Sparte zu verankern. Dass sie seit wenigen Jahren zum Wettkampf in ihre Heimat laden, kommt bei den anderen Teams gut an. „Das liegt auch daran, dass der Standort gut erreichbar ist und die Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums gut geeignet ist“, sagt Organisatorin und Trainerin Mara Richter. Auf dem Balkon wird es Sitzplätze geben, die seien vor allem bei älteren Besuchern gefragt, Stehplätze zum Mitfeiern im Innenraum. Für die Heiligenhauser Mannschaft selbst, die vor allem aus dem Kreis kommt, sei dabei der Auftritt vor heimischen Publikum, in dem oft auch Familie, Freunde und Klassenkameraden zu finden sind, immer eine besondere Herausforderung, sagt Richter. „Der Druck ist größer.“ Organisiert wird die Veranstaltung, zu der beispielsweise bis zu 50 Teilnehmer aus Bayern anreisen werden, vom Trainerpaar Richter und Jürgen Heigl. Zur Seite stehen ihnen dabei die Stadt Heiligenhaus, Sponsoren, aber vor allem auch die Familien der Tänzerschaft. 30 von ihnen helfen an der Grillstation, Snackbar, dem Einlass, der Aufsicht oder an den vielen anderen Stellen, wo Hilfe gebraucht wird. „Wir sind eben eine große Familie“, sagen Richter und Heigl. Während in der Kant-Aula dann die Teilnehmer ihre Choreografien, sowohl im klassischen Dance4Fans-Stil als auch in freier Gestaltung aus dem Hip Hop, Jazzdance, Pop, Ballett oder K-Pop unter professionellen Licht- und Tonbedingungen für die Jury und Zuschauer darbieten, wird die Sporthalle zum Backstagebereich der Teilnehmer. Die Gewinner aus Heiligenhaus werden dann bereits am 2. November in Saarbrücken zur Europäischen Meisterschaft antreten. Klar ist: „Wir wollen definitiv die Halle rocken“, kündigt Inhaber Heigl an. Das hat die ersten beiden Male schon gut funktioniert. Bis zu 1000 Zuschauer kamen.