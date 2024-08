Tag der offenen Tür Der Feuerwehr Heiligenhaus beim Löschen helfen

Am Samstag, 24. August, lädt die Feuerwehr Heiligenhaus in der Zeit von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Eine große Hüpfburg, Rundfahrten mit einem Löschfahrzeug, spannende Aktionsbereiche und eine Verlosung sind nur Beispiele für viele tolle Aktionen an der Feuer- und Rettungswache.