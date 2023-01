Kant-Gymnasium in Heiligenhaus Geräuschexperiment mit Kaffeetasse und Löffel

Paula Prott aus der Q 1 führt mit Sechstklässlern die Experimente durch: „Das Kohlendioxid erzeugen wir, in dem wir in einer Plastikflasche Essig auf Backpulver träufeln.“ Über einem Strohhalm wird das klimaschädliche Gas in Behälter mit unterschiedlich temperiertem Wasser geleitet, vom Eiswasser über Zimmertemperatur bis zum erhitzen Wasser, die alle mit dem Indikator Bromthymolblau versehen sind. Die Verfärbung in Pipigelb beim kalten Wasser zeigt eine deutliche Versauerung an. „Das hat zur Folge, dass sich Kalktiere auflösen und dabei wiederum Kohlendioxid entsteht“, beschreibt die 16-jährige Tutorin die Folgen und erläutert den Zusammenhang zwischen der Versauerung der Ozeane für den Klimawandel und dem Nahrungskreislauf der Meeresbewohner.