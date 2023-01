Standort Heiligenhaus Die Tafel bittet wieder zum Mittagstisch

In der Küche, wo Petra Klotzek den Kochlöffel schwingt, wird alles frisch zubereitet. „Früher habe ich im Schulkinderhaus an der Schulstraße gekocht, später bei ABB und Kiekert. Seit dem Eintritt in die Rente mache ich das ehrenamtlich für die Tafel“, so die Küchenchefin, die sich in der Gastronomie auskennt, ihre Eltern führten lange Zeit die Gaststätte „Zum grünen Jäger“. Jeden Dienstag zaubert die Köchin ein schmackhaftes Mittagessen aus dem, was am Morgen angeliefert wird. „Heute war das unter anderem Rind- und Schweinefleisch. Das habe ich zu einer Bratensauce mit frischen Champignons und Paprika verarbeitet, Vollkornnudeln waren im Lager. Für Vegetarier und Moslems gibt es immer eine Mahlzeit ohne Fleisch oder Schweinefleisch. Das hatten wir in den Kantinen schon so gemacht. Heute habe ich in einer Béchamelsauce Zucchini, Paprika, Möhren und grüne Bohnen zubereitet“, beschreibt sie die gestrige Alternative.