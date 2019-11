Heiligenhaus : Stadt prüft Energiespar-Potentiale

Die Heizungsanlage der Gesamtschule soll kurzfristig ausgetauscht werden. Sie ist schon älter als 20 Jahre. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mit dem Einbau neuer Heizungen wie beispielsweise an der Gesamtschule könnte der Energieverbrauch reduziert werden.

Eine erste Energie- und Klimabilanz von 30 städtischen Gebäuden schauten sich die Mitglieder des Immobilienausschusses am Mittwoch genauer an. Dr. Jens Matics, Leiter des Bereichs Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken Heiligenhaus, präsentierte erste Datengrundlagen, die mit Blick auf nationale und internationale Energie- und Klimaziele im Rahmen der Energiewende nun auch in Heiligenhaus in vielen Bereichen auf die Tagesordnungslisten rücken.

Die gute Nachricht: Grundsätzlich ist der CO 2 -Verbrauch der städtischen Gebäude im Vergleich zum Referenzjahr 2010 um etwa 9 Prozent gesunken. So wurde im Jahr 2018 etwa 17 Prozent weniger Erdgas verbraucht, als 2010: „Weil es schlichtweg wärmer geworden ist“, erklärte der Experte. Demgegenüber steht allerdings der Stromverbrauch, der höher liegt als im Vergleichsjahr. Das sei jedoch ganz normal, denn es würden grundsätzlich deutlich mehr elektronische Geräte genutzt. Der Stromverbrauch werde wohl auch noch weiter steigen, kündigt der erste Beigeordnete Björn Kerkmann an: „Die Investition in den Digitalpakt Schule beispielsweise, ist auch eine Investition in den Stromverbrauch.“

Info Energiebeirat wurde im Jahr 2016 aufgelöst Energiebeirat Schon 1997 wurde in Heiligenhaus ein Energiebeirat gegründet. In ihm saßen Vertreter aus Stadtwerken, Verwaltung, Politik und RWE. Ziel war es damals Konzepte zu erarbeiten, die den Stromverbrauch reduzieren sollen. Nachdem die Stadtwerke Heiligenhaus das Stromnetz übernahmen, wurde das Gremium 2016 aufgelöst.

Im Immobilienausschuss machten sich die Experten nun auf die Suche nach Einsparpotential. Das sieht man vor allem in der Modernisierung der Heizungsanlagen. Sämtliche städtischen Anlagen wurde in einem Ampelsystem bewertet: Rot steht dabei für Anlagen über 20 Jahre alt, gelb für Anlagen ab 10 Jahre und grün – und damit die erstrebenswerten Ziele –: Anlagen, die maximal 10 Jahre alt sind. Insgesamt vier Anlagen sind dabei ausgemacht worden, die kurzfristig ausgetauscht werden sollen. Zu ihnen gehört die Heizanlage der Gesamtschule. Mit dem Einbau neuer Technik könnten hier in 20 Jahren 150.000 Euro und insgesamt 7907 Tonnen CO2 eingespart werden.

Anlagen wie diese könnten über das sogenannte Contracting finanziert werden: Die Stadtwerke sorgen für Einbau und Wartung der energieeffizienten Anlagen und die Stadt pachtet sie. Eine Möglichkeit, die übrigens auch für Privathaushalte möglich ist. Als Anschauungsbeispiel schaute sich Matics auch die Beleuchtung der Karl-Heinz-Klein-Halle an: Auch hier stecke Einsparpotential. „Die Beleuchtung hat oft einen hohen Anteil von bis zu 50 Prozent an den Stromkosten“, so Matics. Jedoch müsste hier zuerst das Dach saniert werden. Das könnte Kosten von 40.000 bis 70.000 Euro mit sich bringen. Gabriele Jäger, Leiterin des Immobilienservices jedoch erklärte, dass die Beleuchtung noch auf einem guten Level und in den nächsten vier Jahre hier nicht mit einem großflächigen Ausfall zu rechnen sei.