Heiligenhaus und der Klimaschutz Was Energiemanagement leisten soll

Das Verfahren ist sattsam bekannt: Die gesetzliche Möglichkeit, in diesem Fall die Kommunalrichtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten, öffnet einen Fördertopf. Der ermöglicht, „Energiemanagement“ in der Stadt einzurichten. Und wenn dessen Finanzierung via Förderbescheid gesichert ist, kann auch die zugehörige Stelle ausgeschrieben werden. Sie gehört dann organisatorisch zum städtischen Immobilienservice. So sieht der Plan aus, der dem Rat für seine Sitzung am Mittwoch, 1. März, vorliegt (siehe Infokasten).