Brandstiftung : Streifenwagen und Ford Transit angezündet

An der Rhönstraße brannte ein Ford Transit aus. Foto: RP/Kreispolizei Mettmann

Heiligenhaus (köh) In der Nacht zum Samstag brannte an der Westfalenstraße ein Streifenwagen. 24 Stunden später stand an der Rhönstraße in der Oberilp ein Ford Transit in Flammen. In beiden Fällen vermutet die Polizei: Die Feuer wurden absichtlich gelegt.

Die Ermittler suchen Zeugen. Der Sachschaden durch beide Feuer liegt nach Polizeiangaben bei rund 100.000 Euro.

Gegen 21.20 Uhr am Freitag alarmierte ein Zeuge Feuerwehr und Polizei. Er hatte erst ein dumpfes Geräusch gehört, dann sah er Flammen an dem Streifenwagen aufsteigen. Der Wagen war in Höhe des Rathauses auf einem Parkplatz abgestellt. Die Wagenfront stand im Flammen, sodass sich der Brand auch in den Innenraum ausbreitete. Die Feuerwehr Heiligenhaus löschte die Flammen schnell, jedoch konnte eine leichte Beschädigung an einem weiteren Auto, welches neben dem Streifenwagen parkte, nicht mehr verhindert werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 65.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kann von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Ein Zeuge hatte im unmittelbaren Umfeld des brennenden Autos zwei Jugendliche, schlank und dunkel gekleidet, weglaufen sehen. Ob diese mit der Tat zu tun haben, ist nach Polizeiangaben offen.

Am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr nach Heiligenhaus zur Rhönstraße 3 gerufen. Zeugen hatten kurz zuvor einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte festgestellt. Beim Eintreffen der Beamten war ein weißer Ford Transit bereits voll in Flammen. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurde der Wagen komplett zerstört. Durch die starke Hitze wurden Scheiben der angrenzenden Kindertagestätte beschädigt. Die Räume selber blieben unversehrt, mussten jedoch durch die Feuerwehr belüftet werden. Zeugen hatten vor Ausbrechen des Feuers mehrere Jugendliche in unmittelbarer Nähe des Transits gesehen. Die Personen entfernten sich nach einem lauten Knall schnell in Richtung Rhönstraße. Kurze Zeit später fing der Pkw an zu brennen. Die Unbekannten können, laut Polizei, so beschrieben werden: 14 bis 17 Jahre alt, männlich und dunkel gekleidet

Den Sachschaden hier beziffern die Ermittler auf rund 40.000 Euro.