Folk in Heiligenhaus : Streamingkonzert am Nikolaustag

Musiker um Hannes Johanssen (vorn) und Lutz Strenger (links) proben im Umweltbildungszentrum für ihren Auftritt. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Hannes und Seppo laden gemeinsam mit Freunden zum vorweihnachtlichen Konzertabend „Lille Juleaften“ am 6. Dezember. Das Konzert wird über das Internet in die heimischen Stuben übertragen.

Im kleinen Mischpult kommen die Signale aller Kabel zusammen. Jetzt geht es um die Feinheiten: Statt des langweiligen „Test 1 2 3“ erklingen Gedichte durch die Lautsprecher oder auch die ersten gesungenen Töne. Die Anlage und die Mikrofone funktionieren, und auch die Geige und die Gitarre sind gestimmt.

Die Probe kann beginnen. Was in anderen Zeiten völlig normal ist, wird in diesen zu einer Besonderheit. Hannes, Seppo und Freunde proben für ihr Konzert am Nikolaustag. „Natürlich innerhalb aller rechtlichen Bestimmungen und mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept“, sagt Sebastian „Seppo“ Grothe, zuständig für den Bass, Gesang und an diesem Probentag auch für das Mischpult.

Der Abstand zwischen den Musikern ist, vor allem wegen des Gesangs besonders groß, die Maske auch hier immer in Griffweite. Geprobt wird im Mehrzweckraum im UBZ. Das Konzert stattfinden zu lassen, das war nicht nur den fünf Musizierenden wichtig, sondern nach den etlichen Absagen anderer Veranstaltungen auch der Stadt. „Es sind viele beteiligt, die damit ihr Geld verdienen“, sagt Hannes Johannsen und betont noch einmal, wie schwer es hauptberuflich Kulturschaffende derzeit haben. Live-Veranstaltungen fehlen allerdings auch den Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenigstens ein echtes Weihnachtskonzert wollten sie deswegen anbieten. Und so hat das Konzert, der „Lille Juleaften“, der kleine Weihnachtsabend, eine lange Planungsreise hinter sich, wie Grothe erzählt. Hannes Johannsen fügt an, dass der Abend eigentlich als Benefizkonzert geplant war, er sollte zuerst im Museum Abtsküche stattfinden, dann in der Kirche St. Suitbertus – nun ist das Konzert in der Aula angekommen. „Wir sind nun bei Plan D“, sagt Grothe.

Denn im größten Saal in Heiligenhaus, werden die vielen Stühle leer bleiben: Dafür wird das Konzert direkt aus der Aula in die heimischen Stuben gestreamt. Auf welchem Kanal das passieren soll, das wird gerade noch mit der IT-Abteilung des Rathauses geklärt. Ein Blick auf die Webseite der Stadt, www.heiligenhaus.de oder auf die Facebookseite von Hannes und Seppo, www.facebook.com/HannesUndSeppo, lohnt, dort soll zeitnah bekannt gegeben werden, wo genau man den Konzertabend am Nikolaustag, Sonntag, 18 Uhr, finden wird.

Auf letzterer gibt es übrigens nicht nur Einblicke in den Probenraum, sondern auch in die Musik der fünf. Zu hören ist eine Eigenkomposition, bei der man den Spaß der fünf schon heraushört. Das Duo Hannes und Seppo hat sich nämlich nicht nur für die fünfstimmigen Gesangsharmonien musikalisch hochwertige Verstärkung geholt: Neben Juliane Grothe wird auch Anne von Nordheim an der Geige und Lutz Strenger am Piano zu hören sein. Musikalisch gibt es eine nicht nur „offizielle Weihnachtslieder“ zu hören, sondern eine „schöne Mischung“, die auch mal zum Nachdenken anregt, wie Hannes und Seppo ankündigen.