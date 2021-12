Überlegungen in Heiligenhaus : „Schieflage“ bei Kita-Personal

Heiligenhaus CDU und FDP fordern eine abgestufte Strategie für mehr Stellen. Die Personaldecke sei zu dünn. Es brauche kurzfristig Abhilfe, aber auch auf lange Sicht.

Heiligenhaus (RP/köh) Die Analyse von CDU und FDP lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig: „Die personelle Situation an den städtischen Kindertageseinrichtungen in Heiligenhaus ist durch vielfältige Gründe in der aktuellen wie in der mittelfristig einzustufenden Situation in eine unübersehbare Schieflage geraten.“ So steht es in einem Antrag für den Rat, der am kommenden Mittwoch zu seiner letzten Sitzung des Jahres zusammenkommt.