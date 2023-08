Straßenbauarbeiten in Heiligenhaus Auf der Kettwiger Straße wird der Asphalt erneuert

Die Fräsarbeiten finden am 31. August über die gesamte Fläche statt. Zudem wird an diesem Tag die Fahrbahnhälfte auf der Westseite asphaltiert, so dass alle Ausfahrten und die Straße Am Thormählenpark bis zum folgenden Morgen um 7 Uhr nicht befahrbar sind. Die Ostseite mit der Hochschule, dem Thormählen-Bildungshaus und der Jakob-Muth-Straße ist am 1. September ab 7 bis 20 Uhr nicht befahrbar.