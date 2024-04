Verein „Neue Wege“ plant die Einsätze Straffällige Jugendliche leisten Sozialdienst

Montagfrüh war noch völlig unklar, was auf sie zukommt. Um 7.20 Uhr saßen sie im Bus nach Mettmann und schauten sich an. „Wo fährst denn Du so früh hin?“ „Sozialstunden leisten.“ „Ich auch.“ Schon waren die beiden mit ihrer Ungewissheit nicht mehr alleine. Nach viereinhalb Tagen Arbeit auf der Minigolf-Anlage am Stadtwald zogen die 16-Jährigen am Freitagmittag diese Bilanz: „Auch wenn es in der Woche oft geregnet hat, war es gut, hier draußen zu arbeiten. Und wir haben was gelernt.“ Sie haben sauber gemacht und Pflaster verlegt, einen Zaun erst von alter Farbe befreit und dann neu gestrichen. Und schließlich Totholz-Stämme als Insektenhotels an dem Zaun befestigt.