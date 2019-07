Heiligenhaus : Badegäste sind froh – Badplaner weniger

ANALYSE Der Ferienbetrieb im Heljensbad läuft für Besucher so gut, wie seit Jahrzehnten gewohnt. Hinter den Kulissen geht die Planung für ein neues Hallen- und Freibad weiter. Nach vier Jahren voller Vorüberlegungen sind die Ergebnisse eher ernüchternd.

Das Heljensbad fährt alljährlich ein Defizit von gut einer Million Euro ein. Wovon etwa 700.000 Euro auf den Betrieb der inzwischen maroden Schwimmhalle entfallen, 300.000 auf das Freibad. Schon vor vier Jahren sind Stadtwerke als Betreiber, Stadtspitze und Kommunalpolitik angetreten, dies grundlegend zu ändern. Ein neues Bad soll her, Schließung der alten Anlage will niemand. Diese gute Absicht hat aber bisher nicht dazu geführt, dass eine praktikable Lösung auf dem Tisch läge. Das hat eine ganze Reihe von Ursachen. Eine Spurensuche.

Spur eins führt zu einer schwer zu überschauenden Zahl von Mitplanern: Stadtwerke, Stadtspitze, Parteien- und Vereinsvertreter gehören ebenso dazu wie zwischenzeitlich zwei Planerbüros, deren Abgesandte sich die Klinke in die Hand gaben, ohne Spruchreifes zu hinterlassen. Inzwischen liegen weitere Überlegungen in der Hand eines stattlich besetzten Lenkungsausschusses. Dahinter steckt eine vernünftige und naheliegende Idee: Bürgermeister Michael Beck strebt nach wie vor eine Konsens-Lösung an: Bitte keine Schlammschlacht um ein im Kern erfreuliches Vorhaben. Immerhin wurden und werden andernorts Bäder schlankerhand geschlossen, wenn sie die Bilanzen allzu sehr nach unten drücken. Ende August wird sich dieser Lenkungsausschuss erneut treffen. Auf den Tisch kommen sollen dann Vorschläge aus den Ratsfraktionen.

Die andere Seite der Medaille: Planer oder künftige Betreiber haben ihre eigenen Vorstellungen von einem (rentablen) Badebetrieb der Zukunft. Mit einer maßgeschneiderten Heiligenhauser Lösung hat das nur bedingt zu tun. Das kennt man übrigens aus der Vergangenheit: Bereits vor 20 Jahren sorgte eine Spaßbad-Diskussion in der Stadt dafür, dass sich um ein Bad der Zukunft millionenschwere Blütenträume rankten, bevor das Projekt eher sang- und klanglos in der Schublade verschwand.

Das darf 20 Jahre später schon deshalb nicht wieder passieren, weil das vorhandene Bad derart in die Jahre gekommen ist, dass der Betrieb auf lange Sicht nicht einfach weiterfunktionieren wird. Irgendwann ist die Substanz aufgebraucht. Was allein die Technik angeht, kursiert schon das Wort „Damoklesschwert“.

Eine weitere Spur schließlich führt direkt zur unterschiedlichen Bewertung dessen, was ein Bad in Zukunft wird leisten müssen. Müssen es große Beckenflächen und ausgedehnte Liegewiesen sein, plus Schwimmhalle? Das hätte den Charme der Bestandspflege. Ob es aber praktikabel und finanzierbar wäre, steht dahin, da kann der Lenkungsausschuss noch so lange tagen. Die kleine Lösung: ein praktisches Bad, das allen Nutzern Zeit und Raum bietet: Schulen, Vereinen, Hobbyschwimmern, Badegästen.