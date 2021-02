Freude in Heiligenhaus : Sternsinger sind stolz auf ein Spitzenergebnis bei Spenden

Heiligenhaus Die Sternsingeraktion des Jahres 2021 wird in Heiligenhaus lange im Gedächtnis bleiben. Und das gleich aus mehreren Gründen, wie die Bilanz ergibt.

„Wir sind einfach überwältigt, sprachlos und dankbar. Dies wird voraussichtlich das beste Sammelergebnis werden, welches wir in der Geschichte der Sternsingeraktionen in Heiligenhaus jemals hatten. Bischof Bernardo in Brasilien und Pater James in Indien werden sehr dankbar sein, dass die Heiligenhauser Bürger für die Kinderprojekte in der dritte Welt mitten in der Pandemie so großzügig gespendet haben“, sagt Hoffart.