Unterstützung fürs DRK Stadtwerke spenden für neuen Defibrillator

Nun wurde dem DRK Heiligenhaus mitgeteilt, dass die Ersatzteilversorgung des vorhandenen, 19 Jahren alten „Defi“ im kommenden Jahr ausläuft. „Da haben wir erst mal geschaut, was so ein Neuer kostet. Die liegen so bei 15.000 Euro, die wir im Ortsverein nicht haben“, bekennt Peter Wiemer, der den Bürgermeister um Unterstützung bat. Michael Beck, der früher in Solingen selbst im DRK aktiv war, kann nicht mal so eben ein paar tausend Euro aus dem Ärmel schütteln. Aber in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Heiligenhaus sprach er den Geschäftsführer an. „Wir sind natürlich mit der Kommune sehr verbunden und spenden für soziale Zwecke, wobei wir ein bisschen streuen müssen, weil wir nicht alle gleichzeitig bedienen können. An solch einem Gerät hängen Menschenleben, so haben wir aus voller Überzeugung 5000 Euro gespendet. Der Sanitätsdienst findet außerdem ehrenamtlich statt, die gute Sache muss unterstützt werden“, so Stadtwerke-Chef Michael Scheidtmann.