Ferienaktion in Heiligenhaus : Stadtranderholung: Mit Spaß durch die Ferien

Die Kinder beim sogenannten „Chaos Spiel“. Auch das muss erst einmal geübt werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Das Gelände der Gesamtschule wird seit dem vergangenen Jahr in den Sommerferien zur zweiten Heimat für Kinder.

Auf dem ganzen Gelände der Gesamtschule waren Zahlen versteckt. Die konnten in den Gebäuden oder auf dem Schulhof sein und mussten von den Ferienkindern der Stadtranderholung gefunden werden. Haben sie die dazugehörige Aufgabe gelöst, durfte die Gruppe auf dem Spielfeld, das mitten auf dem Schulhof platziert war, vorrücken.

Klingt chaotisch? Heißt auch so! Das „Chaos-Spiel“ sorgte, am letzten Tag der ersten Ferienwoche bei der Stadtranderholung für viel Spaß, bevor bei einer Beachparty mit Musik und Wasserspielen gefeiert wurde. Was dabei so spielerisch aussieht, ist für das Team um den Leiter der fünfwöchigen Ferienaktion, Kristian Slyczuk, viel Arbeit, aber nicht minder weniger Vergnügen: „Ich mag die Action, wenn den ganzen Tag was los ist. Und man bekommt viel zurück, wenn einen den ganzen Tag lachende Kinder umgeben.“

Leiter Kristian Slyczuk im Depot der Stadtranderholung. Dort werden die Spielsachen verwahrt. Foto: Blazy, Achim (abz)

INFO Auslastung ist traditionell hoch In den ersten beiden Wochen der Stadtranderholung sind die 80 Plätze bereits ausgebucht. In Woche drei und vier gibt es noch wenige freie Plätze. In der fünften und letzten Betreuungswoche gibt’s dafür noch ein paar mehr. Eine Woche kostet pro Kind 43 Euro. Die Teilnahme zweier Kinder einer Familie kostet pro Woche 65 Euro und ist inklusive Frühstück, Mittagessen, Snacks und ausreichend Getränken.

Ab und an muss zwar getröstet werden, und manchmal braucht ein Kind auch ein bisschen Ermutigung, aber auch das gehört zu den Aufgaben von Slyczuk und seinem Team von insgesamt 15 Betreuern. Die haben sich schon in der Vorbereitungszeit viel für die Ferienkinder ausgedacht: „Zwei Wochen lang wird es wieder AGs geben“, kündigt der Leiter an.

Dazu gehört zum Beispiel die „Hexen und Zauber AG“, die mit einer echten Zaubershow eines Magiers gekrönt wird. Außerdem gibt’s zum Beispiel die Detektiv AG und, bereits eine kleine Tradition: Die Segel AG am Essener Baldeneysee. Die Stadtranderholung fühlt sich in ihrem zweiten Jahr an der Gesamtschule pudelwohl. Der Vorteil: Der Schulhof an der Hülsbecker liegt nicht nur zentral am Club, der die Aktion organisiert, sondern auch zentral im Stadtgebiet. Seit vergangenem Jahr wird auf den Bus verzichtet. „Nach dem Bus haben Eltern schon im letzten Jahr nur noch vereinzelt gefragt. In diesem Jahr waren es noch weniger. Dass wir keinen Bus mehr anbieten hat sich rumgesprochen, und die Eltern organisieren sich da selbstständig“, sagt Slyczuk, der seit zwei Jahren das Angebot leitet. Er erklärt: „Das Budget, das ohne den Bus eingespart wird, fließt dann wieder in das Betreuungsangebot. „Wir waren in dieser Woche schon in Ratingen im Funky Town, außerdem kommt ja der Zauber und ein Besuch im Klettergarten steht noch an“, sagt Slyczuk.

Denn wenn keine AGs auf dem Plan stehen, gibt’s auch mal Besuche von den Parteien, vor allem aber heißt es: „Spielen frei Schnauze. Am Anfang der Woche setzen wir uns mit den Kindern zusammen und fragen, ‚Worauf habt ihr Lust?‘“, das funktioniere bestens. Zumal die Betreuer da auch immer noch Ideen mitbringen. Etwa die Hälfte der insgesamt 15 Betreuer waren schon mal dabei, sie werden mit neuen Köpfen ergänzt. „In diesem Jahr mussten wir ein bisschen suchen“, sagt Slyczuk, bei dem sich Interessenten fürs nächste Jahr gerne schon melden können. „An zwei Wochenenden erhalten sie Schulungen mit pädagogischen Inhalten, und wir sind dankbar, dass das DRK uns Erste-Hilfe Kurse sponsert“, so Slyczuk.