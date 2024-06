Seit 30 Jahren in Heiligenhaus Pioniere etablierten das Stadtmarketing

Das Stadtmarketing Heiligenhaus blickt in diesem Jahr auf das 30-jährige Bestehen zurück. Die Anfänge haben indirekt mit der Rheinischen Post zu tun: Ruth Ortlinghaus schrieb nach ihrer Pensionierung als Bibliothekarin der Heiligenhauser Stadtbücherei über kulturelle Ereignisse in der Stadt. So besuchte sie Kunstausstellungen, die der Volkswirt und Unternehmensberater Hans-Otto Rasche in seinem Haus in Tüschen veranstaltete. „Es entstand eine Diskussion über Stadtmarketing, dem in den 80er Jahren immer mehr Bedeutung zugemessen wurde. In den 90ern entwickelte sich in Heiligenhaus ein Lenkungsgremium mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, das von Hans-Otto Rasche ehrenamtlich geleitet wurde“, erinnert sich Ruth Ortlinghaus.