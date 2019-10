Im Rathaus-Center : Stadtmarketing wirbt um Leselustige

Heiligenhaus Am Montag wird ein Ladenlokal im Rathaus-Center bezogen. Geplant: Büchern und Lesern Raum bieten. Nicht geplant: Verkauf.

Eigentlich ist es so etwas wie ein verfrühtes Geschenk zum Jubiläum: Ein zentraler Ort in der Innenstadt als Bücherlager und dazu noch Schaufenster mit viel Platz, um für das Lesen zu werben – der Stadtmarketing-Arbeitskreis „Kultur und Gesellschaft“ wird im nächsten Jahr 25 Jahre alt und zieht bereits am Montag im Rathaus-Center in sein neues Lager.

Was Ortlinghaus ebenfalls freut: Die Schaufenster des 300 Quadratmeter großen Ladenlokals bieten Platz, um einige Exemplare aus den etwa 20.000 eingelagerten, allesamt gespendeten Büchern besonders zu präsentieren und Passanten auf den Geschmack der Bücher zu bringen – das ist „Leseförderung“, wie man sie sich im Stadtmarketing vorstellt. Wie gut das funktioniert, wurde noch vor dem Einzug deutlich, denn die ersten Bücher stehen schon in den Regalen und prompt wurde Ortlinghaus auf ein ausgestelltes Exemplar, ein Buch über Polen angesprochen.

„Wir danken denjenigen, die uns die Räume zur Verfügung gestellt haben“, so Ortlinghaus. Der Dank geht auch an Gisela Dornemann, die die Regale nach der Geschäftsaufgabe des Schuhhauses Dornemann an das Stadtmarketing spenden wird. Es zeigt, das seit Gründung des AK „Kultur und Gesellschaft“, das ehrenamtlich organisierte Stadtmarketing zusammen rückt. „Außerdem wird ein Antiquitätenhändler mit passenden Möbeln ein antikes Bücherzimmer einrichten, in das man durch das Fenster schauen kann. Diese Möbel können dann erworben werden und der Erlös fließt in einen guten, sozialen Zweck.“