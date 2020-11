Lockdown-Angebot : Statt Feier: Stadtmarketing bietet Gastro-Gutscheine an

Heiligenhaus Die Gutscheine der Stadtmarketing-Gastronomen sind im Wert von zehn und 20 Euro zu kaufen und sind auch noch für das komplette Jahr 2021 gültig.

(sade) Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und passend dazu hat der Stadtmarketing-Arbeitskreis „Gastronomie“ eine Geschenkidee in petto: Gutscheine, die bei allen der derzeit elf Mitglieder einlösbar sind. Ob also in Lockdown-Zeiten für Abhol- oder Lieferservice oder hoffentlich bald wieder direkt vor Ort, die Gutscheine sind im Wert von zehn und 20 Euro zu kaufen und auch noch für das komplette Jahr 2021 gültig.

Die Idee zu den Restaurant-Gutscheinen, die man, je nach eigenem Geschmack bei dem bevorzugten Angebot einlösen kann, war als Alternative in dem Velberter Unternehmen, das seine Wurzeln in Heiligenhaus hat, dann schnell geboren – das gab es in der gewünschten Flexibilität in der Umgebung und unter dem Motto „Support your Locals“ so allerdings noch nicht, deswegen nahm die Firma Kontakt zu den Heiligenhauser Stadtmarketing-Gastronomen auf und bei denen kam die Idee ebenfalls schnell gut an, denn man habe bereits selbst darüber nachgedacht, wie Tom Karrenberg von der „Kniffte“, Sprecher des AK, erzählt.