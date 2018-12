Was Rückblicke für die Zukunft lehren : 2019 – wo die Museumsreise hingeht

Ein Fall für Fans und Sammler, oder nur zum Staunen: Die aktuelle Märklin-Ausstellung fügt sich ein in die Museumswelt der Abtsküche. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Drei Museen auf engstem raum an der Abtsküche – gemeinsam sind sie ein ungehobener Schatz. Das nächste Jahr könnte mehr Vernetzung bringen.

Es ist ein immer wiederkehrendes Bild. Besucher kommen ins Museum Abtsküche, und meist dauert es keine paar Minuten, bis die Frage kommt. „Weißt du noch...?“ Jeder Raum lädt auf seine Art zu einer Zeitreise ein. Im Kaufmannsladen steht die alte Waage, garantiert ohne Digitalanzeige. Das gleiche gilt für die Registrierkasse mit dem Riesenhebel an der Seite. Irgendwann ging Rechnen auch rein mechanisch. In der alten Kneipe stehen auf der Originaltheke tatsächlich noch - pfui! - Aschenbecher. Und das alte Klassenzimmer mit seinen schwarzen Schulbänken, Fibeln, Tafeln, Stiften und Lederranzen von anno dazumal weckt Erinnerungen an Volksschulzeiten.

Auch das geht: Die höfliche Bitte wird gut verpackt. Foto: RP/Paul Köhnes

Eine Welt für sich ist an der Abtsküche entstanden. Eine offene Einladung an alle, die in vergangene Zeiten eintauchen wollen.

Alltagskultur kann museal werden – im Tante-Emma-Laden ist alles echt. Foto: RP/Paul Köhnes

Aber ist Nostalgie wirklich alles, was die Stadtgeschichte zu bieten hat? Ganz bestimmt nicht, wenn man dem neuen Vorsitzenden des Geschichtsvereins zuhört. Reinhard Schulze Neuhoff könnte sich im Museum auch sehr gut eine Dokumentenkammer nebst Beamer vorstellen – moderner ginge es kaum in Sachen Ausstattung. Aber es geht nicht um den Showeffekt. Denn die 280 Mitglieder des Geschichtsvereins dokumentieren zwar gern Traditionsbewusstsein, wollen es dabei aber nicht belassen. Sie möchten Zeitzeugen sprechen lassen. Dazu wählt man einen ziemlich pragmatischen Zugang.Im kommenden Jahr soll es zum Beispiel um den Stadtteil Wassermangel gehen. Der entstand in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – es gibt Zeitzeugen, die mit ihren Erinnerungen, vielleicht auch mit Fotos oder anderen Dokumenten zur rückwärts gerichteten Erkundung beitragen können.

Das alte Schulzimmer im Museum Abtsküche ist eine liebevolle Rekonstruktion längst vergangener Schulzeiten. Foto: RP/Paul Köhnes



Heiligenhaus : Feuerwehrmuseum putzt sich heraus

Stadtgeschichte kann darüber hinaus auch eine Sache für speziell Interessierte sein. Das beste Beispiel hierfür ist das Feuerwehrmuseum, quasi in Sichtweite des Museums Abtsküche. Auch hier gibt es einen ungeheuren Fundus. Und dazu ein Ding, das als Filmkulisse bella figura machen würden – ein kompletter, alter Feuerwehrleitstand. Man darf davon ausgehen, dass die Feuerwehr zu ihrem eigenen 150. Geburtstag im Jahr 2019 allerhand unternehmen wird, um solche Schätze ins rechte Licht zu rücken.