Schöne Idee in Heiligenhaus : Stadtbücherei stellt „Wunschbaum“ vor

Heiligenhaus Werben um Spenden: Der Förderverein und das Team der Bibliothek haben einen besonderen Vorweihnachtsbaum aufgestellt. An dem hängen die Buchwünsche, die aus dem Etat nicht mehr bezahlt werden können.

Es weihnachtet schon in der Stadtbücherei. Bereits ein paar Wochen vor dem Advent freut sich das Team der städtischen Bibliothek über festlichen Schmuck in Form eines grünen Tannenbaums mit roten Kugeln und ganz besonderem Schmuck: Hier hängen an kleinen Kärtchen Buchtitel von Werken, die in den Regalen der Bücherei bisher noch fehlen: „Wir würden uns freuen, wenn die Leser was Gutes tun möchten und die Bücher für uns kaufen oder Geld für die Bücher spenden, für die unser Budget leider nicht mehr reicht“, sagt Bücherei-Mitarbeiterin Katrin Leidenberger.

Für jedes Kärtchen, das vom Baum genommen wird, hängen die Mitarbeiterinnen dann wiederum eine goldene Kugel in die Äste der Tanne. 72 Wünsche stehen bisher auf der Wunschliste, sie ergeben sich vor allem auch aus den Nachfragen der Bücherei-Nutzer, aber auch Buchreihen sollen vervollständigt werden, sagt Mitarbeiterin Christiane Elwers. Was die Genres betrifft, ist die Wunschliste dabei gut gemischt: Für die Kinder steht zum Beispiel der Wunsch nach einem Band der Olchi-Reihe am Baum, „Wir Kinder vom Möwenweg“ oder auch „Die Geschichte vom traurigen Weihnachtsmann“. Für die älteren Leser zum Beispiel ein weiterer Teil der Reihe Mission Blindgänger, Stephenie Meyers „Biss-Reihe“ oder „Stille Nacht in der Provence“. Aber auch das neueste Guinness-Buch der Weltrekorde ist gefragt, ebenso wie das neueste Werk des Autoren Wladimir Kaminer. „Wer uns ein Buch spendet, der kann sich das Buch dann auch als Erstes ausleihen“, verspricht Leidenberger. Sie ist mit Kollegin Yvonne Klebsch auf die Idee zu dem Wunschbaum gekommen, der nun in Zusammenarbeit mit dem Förderverein umgesetzt wird. Dabei ist die Idee selbst, ein Baum mit Buchwünschen, gar keine Premiere: Im Umzugsjahr 2017, als die Stadtbücherei aus dem Sparkassen-Turm an die Kettwiger Straße zog, gab es einen Baum mit Buchwünschen in Kooperation mit der Buchhandlung „Kotthaus und Beer“. „Das kam gut an“, erinnert sich Leidenberger. „Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Leser den örtlichen Buchhandel unterstützen, aber wo die Bücher gekauft werden, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.“ Möglich sei aber auch eine Spende an den Förderverein, der dann wiederum die Bücher kauft. Zwar sei das Budget für die Stadtbücherei in diesem Jahr nicht gekürzt worden, doch gerade die breite Auswahl-Palette erfordere immer wieder die Unterstützung des Fördervereins, der bei den Neuanschaffungen unter die Arme greift. Da dessen beliebte Bücherflohmärkte jedoch in diesem Jahr pandemie-bedingt ausfallen und so auch die Einnahmen, gibt es in diesem Jahr nicht nur den Wunschbaum, sondern auch vier kleinere Bücherflohmärkte im Foyer des Thormählen-Bildungshauses. Dort steht ein Bücherregal, in dem jeweils zwei Wochen lang gut erhaltene Bücher bestimmter Genres zu bekommen sind. In dieser Woche sind das noch Kinderbücher, die sehr gefragt seien. Ab Samstag, 7. November, dann weihnachtliche Werke, Geschenk- und Bildbände. Ab dem 1. Advent steht dann eine Auswahl an Krimis und belletristischen Büchern zur Auswahl. Der Wunschbaum und der kleine Bücherflohmarkt stehen zu den üblichen Öffnungszeiten offen.