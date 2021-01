Heiligenhaus : Stadtbücherei bietet Abholservice für Lektüre und mehr

HEILIGENHAUS Auch im neuen Jahr bleibt es zwischen den Bücherregalen der Stadtbücherei still. Was aber nicht heißt, dass die Mitarbeiterinnen im Thormählenhaus Leselustigen nichts zu bieten hätten.

Etwa 33.000 Medien warten hier eigentlich auf die Menschen mit Büchereiausweis. Bücher, Hörspiele, Filme, Spiele – all das steht nun, trotz der infektionsschutzbedingten Schließungen trotzdem für Ausleihwillige parat: Die Einrichtung bleibt zwar auch weiterhin erst einmal für den Publikumsverkehr geschlossen, doch in der Coronaschutz-Verordnung sind die Büchereien explizit vermerkt: „In Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven ist nur die Abholung und Auslieferung bestellter Medien sowie deren Rückgabe zulässig, wenn dies unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen möglichst kontaktfrei erfolgen kann.“ Und so ist es zwischen den Bücherregalen eben doch nicht ganz leise, denn auf der Jagd befinden sich hier derzeit die Mitarbeiterinnen. Denn hier gibt es nun einen Abholservice. Wer sich also Medien leihen möchte, der kann sie sich online heraussuchen und sieht dort gleich die Verfügbarkeit. Das geht zum einen über das Online-Portal der Bibliothek, https://webopac.heiligenhaus.de oder, wer gerne etwas mehr stöbern möchte, im Verbundkatalog des Kreises Mettmann www.bibnet.de. Unter Angabe der eigenen Nutzernummer können die Medien dann über eine Mail an buecherei@heiligenhaus.de oder, wer keinen Internetzugang hat, über die Telefonnummer 0 20 56 / 6 00 24 reserviert werden. „Dann wird ein Zeitfenster vereinbart, in welchem die auf dem Konto verbuchten Medien in unserem Foyer kontaktlos abgeholt werden können“, heißt es dabei vom Team der Stadtbücherei. Dabei können auch ausgeliehene Medien abgegeben werden, die dann nach einer dreitägigen Quarantäne zurückgebucht und anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. „Mahngebühren fallen während der Schließzeit nicht an, die Beratung erfolgt telefonisch oder per Mail.“ Es können auch die Online-Angebote Onleihe und BibnetPress weiter genutzt werden.