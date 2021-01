Kontaktloses Angebot : Stadtbücherei bietet nun kontaktlosen Abholservice an

Stadtbücherei bietet nun kontaktlosen Abholservice an

Heiligenhaus (RP) Die neue Coronaschutz-Verordnung verbietet es den Bibliotheken weiterhin zu öffnen, aber ein kontaktloser Abholservice ist nun erlaubt. Den bietet nun auch die Stadtbücherei Heiligenhaus an.

So funktioniert es: Eine E-Mail mit der Nutzernummer und den gewünschten Medien an bibliothek@heiligenhaus.de schicken. Wer keinen Internetzugang hat, kann auch unter Telefon 02056 60024 anrufen. Alle Medien sind in Web-OPAC (https://webopac.heiligenhaus.de/) zu finden. Nutzer sollten darauf achten, ob sie als verfügbar gekennzeichnet sind.