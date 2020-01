Forstwirtschaft : Förster mahnt: „Der Stadtwald steht unter Stress“

Förster Hannes Johannsen nennt in seinem Jahresbericht eine Anzahl alarmierender Befunde aus dem Stadtwald. Foto: RP/abz

Heiligenhaus (köh) An Ideen rund um den Heiligenhauser Wald mangelt es nicht. Das zeigt das Projekt „Bürgerwald“. Eine andere Facette des gleichen Themas ist der Forstwirtschaftsplan, den Förster Hannes Johannsen in jedem Jahr dem Rat vorlegt.

Für 2019 weist er Einnahmen in Form von Holzverkäufen in Höhe von 6500 Euro aus. Dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 17.800 Euro.

Dazu gibt Johannsen eine Einschätzung, nicht ohne alarmierende Untertöne: „Im Jahr 2019 haben die klimabedingten Stressfaktoren, die auf den Wald einwirken, in Folge des zweiten‚ extrem trockenen Sommers zu weiteren Totalausfällen im Stadtwald geführt. Im Bereich des gesamten Stadtwaldes mit dem Schwerpunkt Talburg und Ruhrstraße musste der Befall der Fichtenbestande mit dem Fichtenborkenkäfer (Buchdrucker) bekämpft werden.“

Die befallenen Bäume mussten gefällt und schnellsten aus dem Wald herausgefahren werden. Es ist, so Johannsen weiter, als Folge der beiden letzten Jahr davon auszugehen, dass im Jahr 2020 weiterhin Fichten befallen werden und gefällt werden müssen. Das Absterben der Eschen setzt sich weiter fort. wie viele Bäume gefällt werden müssen, steht noch nicht fest. „Zwar sind wieder geplante Hiebe in den Bestände zur Durchforstung vorgesehen, diese müssen aber immer dann wieder in das nächste Jahr verschoben werden, um die zulässige Höchsteinschlagsmenge einzuhalten.

Als Ersatzbaumarten für die Nachpflanzung der ausfallenden Fichten sind im Baumartenspektrum der Nadelhölzer Douglasie, Weiß- und die Küstentanne vorgesehen. „Die Buche als eine unsere Hauptbaumarten leidet ebenfalls sehr unter der langen Sommerdürre. Der Aufwand durch Einzelbaumfällung im Zuge der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist stark angestiegen“, so Johannsen weiter.