Im Stadtteil Nonnenbruch Stadt will Familienzentrum selbst bauen

Von Anfang an war dabei in der Teilfachplanung Kindertagesbetreuung vorgesehen, die Einrichtung künftig auf vier Gruppen zu erweitern, um so die Bedarfsdeckung in Heiligenhaus abzusichern und einen weiteren Ausbau der U3-Betreuung zu ermöglichen. Hierfür ist eine Gebäudefläche von rund 720 Quadratmetern vorzusehen. Im Hinblick auf die schwierige Sozialstruktur des Stadtteils war der Gebäudeteil für Stadtteilbüro/Stadtteiltreff (Gebäudefläche rund 160 Quadratmeter) ebenfalls von Beginn an Bestandteil der Planung.