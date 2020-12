Heiligenhaus: Fakten zum Lockdown in der Stadt : Wie die Stadt den Lockdown angeht

Heiligenhaus Massive Einschränkungen sind beschlossen. Verstärkte Kontrollen zu Silvester. Und eine unkonventionelle Idee des Ordnungsdienstes.

Mit Blick auf die weiterhin noch recht hohen Infiziertenzahlen sowohl im Kreis Mettmann als auch in Heiligenhaus appelliert Beck abermals an die gegenseitige Rücksichtnahme in den nächsten Wochen.

Die Idee dazu ist „Ein Mitarbeiter aus dem Rathaus gab den Hinweis, dass das in einer Stadt in einem anderen Bundesland so praktiziert wird“, sagt Kerstin Ringel, Fachbereichsleiterin für Ordnung und Sicherheit. Im Rathaus sei die Idee dann so gut angekommen, dass man sie aufgegriffen habe. „Wir mussten erst einmal in Erfahrung bringen, was die Programmierung der Geräte kostet.“ Die sei günstig gewesen und machbar. Noch bis zum 23. Dezember gibt es in der Stadt nun also noch die Chance auf die Wünsche für ein frohes Fest, einen guten Rutsch und Gesundheit hinter dem Scheibenwischer. „Bisher haben wir nur positive Rückmeldungen dazu bekommen“, sagen Ringel und Mitarbeiter Oliver Pöters.