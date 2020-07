Heiligenhaus : Stadt überprüft Hundehalter – es geht um die Steuer

Die Stadt will in den kommenden Wochen säumige Hundesteuer-Zahler ausfindig machen lassen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Heiligenhaus Die jährliche Hundesteuer beträgt derzeit 108 Euro für einen Hund. Entsprechend mehr müssen die Hundehalter für zwei oder gar mehr Hunde bezahlen. Ob dies auch korrekt geschieht, ist gerade Gegenstand eines aufwendigen Prüfaktion.

(RP/köh) Es ist ein Stück Arbeit aus gegebenem Anlass, wie aus dem Rathaus verlautet. Wie nahezu alle Städte in Deutschland, erhebt auch die Stadt Heiligenhaus eine jährliche Hundesteuer. Dies setzt jedoch voraus, dass die Vierbeiner vom Hundehalter bei der Verwaltung angemeldet werden.

Die Ausgangslage: Was nach einer selbstverständliche Formalie klingt, ist aber offenbar keine: „Leider musste in zurückliegender Zeit festgestellt werden, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht der Anmeldung ihrer Hunde nachgekommen sind.“ Das soll nicht ohne Folgen bleiben.

Denn: „Aus Gründen der Steuergerechtigkeit“ hat die Stadt Heiligenhaus nun entschieden, eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Dazu werden alle Haushalte in Heiligenhaus in den nächsten Wochen durch Mitarbeiter einer beauftragten Firma aufgesucht. Diese sind wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs.