Soziales : Stadt sucht Beauftragten für Senioren

Heiligenhaus Tipps für ältere Mitbürger enthält der gerade neu aufgelegte Wegweiser. 24 Seiten Hilfe zur Selbsthilfe.

Schon bevor der neue Seniorenratgeber für die Stadt in diesen Tagen in einer Auflage von 1900 Stück erscheint, kann sich Sozial-Fachbereichsleiterin Doris Ruthmann-Dümpel über einen Erfolg freuen: Die 24 Seiten starke Broschüre hat sich komplett über Anzeigen finanzieren lassen. Ihr Kommentar: „Das lief gut, es geht eben um eine große Zielgruppe.“ Bei den Vorarbeiten für die Neuauflage des 2012 erstmals herausgegebenen Ratgebers ging es aber vorrangig ums Inhaltliche, nicht um Finanzierungsfragen.

Die Druckfassung wird in Kürze an allen üblichen Infopunkten der Statd ausgelegt, unter anderem im bürgerbüro.

Neben diesen jährlich durchlaufenden Projekt-Posten, an denen der Fachbereich Soziales beteiligt ist, steht Ruthmann-Dümpel vor einer bisher ungelösten Aufgabe: Wer soll neuer Senioren- und Behindertenbeauftragter werden? Bis Anfang 2018 hatte Christel Donalies das Amt lange Zeit ausgefüllt, zog sich dann zurück. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist seither nicht gefunden. „Alle, die wir in der Folgezeit ansprachen, haben abgelehnt“, sagt die Fachbereichsleiterin. Dies sei umso bedauerlicher, als die bis 2018 angebotenen Sprechstunden sehr gut angenommen worden seien.

Eine solche Lücke kann ein gedruckter Ratgeber nicht ausfüllen, will das auch gar nicht. Das Ziel beschreiben Bürgermeister Michael Beck und Dezernent Thomas Langmesser dagegen so: „Aktiv sein, für sich sorgen, gesellschaftliche Verantwortung in Vereinen und Verbänden, sind eine Selbstverständlichkeit geworden.“ Hier könne der Ratgeber helfen. Und so erklärt sich auch sein Motto: „Fit und aktiv.“ Und das bedeute eben auch, „Eigeninitiative zu entwickeln, Selbstständigkeit zu bewahren“.