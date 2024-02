Antrag der Grünen in Heiligenhaus Stadt soll sich an Earth Hour-Aktion beteiligen

Die Grünen in Heiligenhaus haben nun den Antrag gestellt, dass sich die Stadt daran beteiligt. In diesem Jahr wird am 23. März von 20.30 bis 21.30 Uhr rund um den Globus das Licht ausgeschaltet. Mehr als ein symbolischer Akt, ein sichtbares Zeichen zu setzen und die Menschen zu sensibilisieren. Privat teilnehmende Haushalte schalten eine Stunde lang ihr Licht in Wohnräumen aus, teilnehmende Städte und Gemeinden an öffentlichen Gebäuden, Wahrzeichen oder Standorten.