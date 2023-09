Stadtbild von Heiligenhaus Innenstadt soll attraktiver werden

Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, möchte die Stadt Heiligenhaus „den Gebäudebestand der Innenstadt durch die aktive Einbindung privater Akteure“ aufwerten. Gemeint sind insbesondere private Bauherren, Eigentümer und Gewerbetreibende, an die sich der neue Gestaltungsleitfaden richten soll. Ihnen gestalterische Leitlinien an die Hand zu geben, sieht die Stadt als sinnvoll und wichtig für die notwendigen Aufwertungsmaßnahmen an: „Auf diese Weise können die im Laufe der Jahre entstandenen gestalterischen Defizite abgebaut und eine attraktive Weiterentwicklung der Innenstadt von Heiligenhaus eingeleitet werden“, heißt es dazu seitens der Verwaltung.