Beteiligungsbericht : Wo die Stadt verdient und wo sie zahlt

Heiligenhaus Regelmäßig kommt der Beteiligungsbericht der Stadt öffentlich auf den Tisch. Von einem Beziehungsgeflecht zu sprechen, wäre sicher übertrieben. Aber die minutiöse Auflistung zeigt, wie gut Geschäfte laufen und in welche Richtung sie sich entwickeln. Das gilt beispielhaft für so unterschiedliche Bereiche wie die Stadtwerke und die Volkshochschule.

Für die Stadtwerke klingt das so: „Das Geschäftsjahr 2018 und auch die Folgenden werden entscheidend geprägt sein von den sich weiter intensivierenden Wettbewerbsentwicklungen auf dem Gasmarkt und weiterhin und wesentlich von der internen Umsetzung der komplexen Maßnahmen, die immer höhere Anforderungen an die IT-Systeme und Mitarbeiter stellen werden“, stellt Geschäftsführer Michael Scheidtmann für sein Haus fest. Es werde auch in den kommenden Jahren weiter von einer Intensivierung des Kundenwechselverhaltens auszugehen sein. „Diesem steigenden Druck muss mit einer Strategie der nachhaltigen Wettbewerbspositionierung begegnet werden. Die Stadtwerke Heiligenhaus GmbH geht in ihrer Mittelfristplanung 2018 bis 2022 von stabilen Ergebnissen von jährlich 0,7 Millionen Euro aus.“