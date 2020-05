Analyse : Stadt-Finanzen machen dem Rat Sorgen

Heiligenhaus In einer Resolution fasst der Stadtrat zusammen, welche finanziellen Belastungen auf die Stadt zuzukommen drohen. Parallel dazu werden – pragmatisch – zukunftsträchtige Projekte zur Innenstadt-Entwicklung vorangetrieben, auch mit Hilfe der IHK.

Deutlicher als in der vom Rat einstimmig verabschiedeten Resolution können Sorgen kaum zum Ausdruck kommen: „Während Hilfspakete und Ausgleichszahlungen von Bund und Ländern sich inzwischen auf 1.173 Milliarden Euro summieren, darf es nicht passieren, dass die Städte, so auch die Stadt Heiligenhaus, auf den drohenden erheblichen finanziellen Verlusten in Folge der Corona-Pandemie sitzen bleiben und die drohenden Finanzschäden nur durch eine fortgesetzte Streichung der kommunalen Angebote oder durch höhere Kommunal-Steuern abgefangen werden können.“