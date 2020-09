Sprachrohr für Isenbügel : Stabwechsel beim Bürgerverein Isenbügel

Isenbügel Janine Funke (45) übernimmt die Aufgabe von Franz Josef Artz, der nach einem Vierteljahrhundert Arbeit für den Verein kürzer treten möchte. Er war zuletzt elf Jahre Vorsitzender.

Das Thema erläutert die Bürgervereinschefin so: „Wir möchten als Bürgerverein die Isenbügeler und alle Interessierten einladen, sich über Osteopathie und Physiotherapie zu informieren. Eingeladen sind die Referenten Farina Stens und Patrick Krämer als Fachpersonal. Ihr Thema: „Osteopathie und Physiotherapie – was ist was – und womit gehe ich wohin?“

Der Kontakt zum Verein kam vor sechs Jahren auf einem kleinen Umweg zustande. „Wir waren mit unseren zwei Kindern nach Isenbügel gezogen, weil es dort eine Kita und eine Grundschule in nächster Nähe gibt“, erinnert sie sich. Und als die Politik daran ging, die Zweizügigkleit der Grundschule in Frage zu stellen, sammelte man kurzerhand 400 Unterschriften für den Erhalt beider Parallelklassen. „Dann kam die Frage, Wohin mit diesen Unterschriften? Und das wiederum brachte mich schnell in Kontakt mit dem Bürgerverein. Franz Josef Arzt hat das übernommen“, so Funke. Und dann war da noch ein ganz persönlicher Zugang. „Meinen 40. Geburtstag habe ich im Freundeskreis auf dem Blotschenball gefeiert.“