Heiligenhaus : Neue Wege: Sprachförderung für Elternteile

Heiligenhaus Ein Modell soll ausgeweitet werden, so viel steht schon vor Beginn des neuen Schuljahrs fest. Ziel: Besonderen Sprachunterricht für Eltern etablieren.

(köh) Diese Anregung kam aus dem Ausschuss für Bildung und Sport, dem ein Zwischenstand eines besonderen Sprachförderprojekts an der Grundschule Schulstraße vorgelegt wurde. Kernaufgabe: Volkshochschule und Grundschule Schulstraße bieten gemeinsam Sprachunterricht für Eltern an. Die Erfahrung bisher: Am 5. Mai startete die VHS in den Räumen des Offenen Ganztags an der Schulstraße. Als Dozentin wurde eine sehr erfahrene Sprachlehrerin der VHS eingesetzt, die bereits in ähnlicher Konstellation gute Erfolge nachweisen konnte. Zum ersten Termin erschienen 12 Frauen unterschiedlicher Herkunftsländer, deren Kinder die Grundschule Schulstraße besuchen. „Aufgrund der Erstkontakte mit der Dozentin zeichnete sich bereits sehr früh ab, dass zwei bis drei Teilnehmerinnen an dem Projekt nicht teilnehmen werden. Es besteht aber grundsätzlich die Möglichkeit die Gruppe weiter auszubauen“, teilen die Organisatoren mit. Das erste Treffen diente vorrangig dazu, den Frauen Hemmungen und Ängste zu nehmen, sowie methodisch und didaktisch die Folgetermine zu entwickeln. Ziel dieses niederschwelligen Kursangebotes ist es, den Teilnehmerinnen Berührungsängste zu nehmen, Selbstbewusstsein zu stärken und sie zu motivieren, die Notwendigkeit zu erkennen, sich mit dem Erlernen der deutschen Sprache auseinanderzusetzen. Festgestellt wurde auch, dass, obwohl bereits einige Frauen in der Vergangenheit einen Sprachkurs besucht haben, sie das Gelernte nicht mehr anwenden können. Wiederum andere Frauen verfügen über gar keine deutschen Sprachkenntnisse. „Hier gilt es mit dem Konzept alle zeitgleich zu fördern“, heißt es weiter in dem Zwischenbericht. Dies können Rollenspiele, einfache Leseversuche, Bildbetrachtungen oder das Arbeiten mit Symbolen sein.