Kostenpunkt 150.000 Euro : Karl-Heinz-Klein-Halle ist erneut ein Sanierungsfall

Heiligenhaus (köh) Wenig Freude hat der Immobilienservice der Stadt seit Jahren an der 2011 komplett sanierten Karl-Heinz-Klein-Halle. Immer wieder kam es zu Wasserschäden.

Denen ist man inzwischen mit Hilfe eines Sachverständigen auf den Grund gegangen und es gibt ein Ergebnis: Das Hallendach muss für etwa 150.000 Euro neu gemacht werden. In den Jahren 2018/19 wurden die Wassereintritte massiver, so dass ein unabhängiger Berater als auch ein Anwalt hinzu gezogen wurden. Das Problem: „Der Gewährleistungszeitraum beträgt für die am Bau beteiligten Firmen und Büros fünf Jahre und ist 2016 abgelaufen. Etwaige Gewährleistungsansprüche sind verjährt“, heißt es in den Unterlagen für den Immobilienausschuss, der sich in der kommenden Woche mit dem Thema beschäftigen wird. Es gibt inzwischen einen detaillierten Mängelkatalog. Weiter heißt es: „Die Ursachen der Beschädigungen wurden von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden mit Gutachten vom 12. Mai 2019 dargestellt. Möglichen Zwischenlösungen, die eine uneingeschränkte Nutzbarkeit der Halle zulassen würden, sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht umgesetzt worden. Eine anwaltliche Sozietät kam im Dezember 2019 zum Ergebnis, dass ein mögliches Gerichtsverfahren für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen keine Aussicht auf Erfolg haben würde.“