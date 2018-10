Heiligenhaus SPD sieht Bilanz

Heiligenhaus „Kommunalfrühstück“ der SPD: . Fast 50 Gäste folgten einer Einladung der stellvertretenden Bürgermeisterin Ulrike Martin zu diesem Traditionstermin im Club.

In der Eröffnungsrede bedankte sich der SPD-Ortsvorsitzende Ingmar Janssen bei den Anwesenden für das rege Interesse an wichtigen Themen in Heiligenhaus. So hob er den Einsatz der SPD für eine Erleichterung des Genehmigungsverfahrens für Veranstaltungen der Heiligenhauser Vereine im Kulturausschuss der Stadt hervor. Absolut zielführend sei auch die Unterschriftenaktion sowie die Onlinepetition für den Erhalt des Heljensbads in seiner aktuellen Form gewesen. „Mehr als 3500 Stimmen erbrachten beide Kampagnen. Wenn man die 8230 Wählerstimmen aus der letzten Bürgermeisterwahl für Michael Beck als Vergleich heranzieht, dann sind 3500 Stimmen für den Erhalt unseres Heljensbads ein echtes Gewicht“ sprach Ingmar Janssen vor den Gäste.