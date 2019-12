Umzugspläne : Sparkassenturm kommt zu neuen Ehren

Heiligenhaus Abteilungen der Kreissparkasse Düsseldorf ziehen bald an der Hauptstraße ein. Auch das „Haus II“ macht der Bank als Immobilie Freude.

Er steht da wie eine Art Wahrzeichen an der Hauptstraße, seine Fensterfronten waren schon Gegenstand bunt-künstlerischer Experimente zur dunklen Jahreszeit. Aber im Prinzip ist der Sparkassenturm an der Hauptstraße, genauer: am Mansfield-Platz, immer das geblieben, was er von Beginn an war: ein Bürohaus.